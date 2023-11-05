Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Элина Свитолина проводит время у бабушки в Одессе

Фото: Элина Свитолина проводит время у бабушки в Одессе
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях фотографии из своей поездки в Одессу.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

«Такой удивительный день для моей любимой бабушки, её день рождения. Я очень рада, что могу быть с ней в этот особенный день, здесь, в прекрасной Одессе», — подписала фото с бабушкой Свитолина.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

На последнем турнире «Большого шлема» в этом сезоне, Открытом чемпионате США – 2023, Свитолина дошла до третьего круга, где со счётом 4:6, 6:4, 2:6 проиграла третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле. Позднее Свитолина снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Позднее она опубликовала фото с ортезом на ноге.

Элина, в апреле вернувшаяся в тур после рождения дочери Скай, в данный момент занимает 25-ю строчку рейтинга WTA. Кроме того, в мае ей удалось завоевать титул на турнире в Страсбурге (Франция).

Материалы по теме
WTA провалила организацию Итогового. Звонарёва уже несколько дней не может закончить матч
WTA провалила организацию Итогового. Звонарёва уже несколько дней не может закончить матч
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android