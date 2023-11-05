Фото: Элина Свитолина проводит время у бабушки в Одессе

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях фотографии из своей поездки в Одессу.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

«Такой удивительный день для моей любимой бабушки, её день рождения. Я очень рада, что могу быть с ней в этот особенный день, здесь, в прекрасной Одессе», — подписала фото с бабушкой Свитолина.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

На последнем турнире «Большого шлема» в этом сезоне, Открытом чемпионате США – 2023, Свитолина дошла до третьего круга, где со счётом 4:6, 6:4, 2:6 проиграла третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле. Позднее Свитолина снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Позднее она опубликовала фото с ортезом на ноге.

Элина, в апреле вернувшаяся в тур после рождения дочери Скай, в данный момент занимает 25-ю строчку рейтинга WTA. Кроме того, в мае ей удалось завоевать титул на турнире в Страсбурге (Франция).