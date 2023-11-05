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Камельзон прокомментировал поражение Рублёва от Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Париже

Камельзон прокомментировал поражение Рублёва от Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Париже
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение Андрея Рублёва от Новака Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Париже.

«Джокович победил Рублёва не к сожалению, а к закономерности. Это был финал в полуфинале. Трёхчасовой бой, где больше половины времени Рублёв был ведущим. Это говорит о том, что это была абсолютно равная игра.

Победа Джоковича вполне закономерна, потому что рейтинг на этом уровне справедливая и жёсткая вещь. Но независимо ни от чего можно добиться победы, и Рублёв был к ней близок. Все три часа были напряжёнными — интересный, потрясающий матч. Но опыт Джоковича… Он успел прилечь, чтобы его помассировали, спокойно ни с кем не связывался, ничего не доказывал. Новак медленно, но верно вёл этот матч к победе. Я смотрел и думал: «Ну просто гениальный человек!». Рублёв фантастически провёл первый сет, второй — почти так же, но Джокович так тонко вёл к победе! Всё решилось на тай-брейке, где он был просто неподражаем», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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