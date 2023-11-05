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Определился первый соперник Павла Котова на турнире ATP-250 в Софии

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария), который пройдёт с 6 по 11 ноября.

Посев соревнований возглавил 22-я ракетка мира, 21-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти. Он пропустит первый раунд соревнований, а во втором сразится с победителем матча Джек Дрэйпер (Великобритания) – Максимильян Мартерер (Германия).

Второй номер посева у представителя Франции Адриана Маннарино (25-я ракетка мира). На старте турнира он сразится с победителем матча Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания).

Интересные матчи первого круга турнира в Софии:

Павел Котов (Россия) – Александр Лазаров (Болгария, WC)

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Алексей Попырин (Австралия)

Юрий Родионов (Австрия) – Миомир Кецманович (Сербия)

Ринки Хидзиката (Австралия) – Макс Пёрселл (Австралия).