Чемпионка US Open — 2019 Бьянка Андрееску поделилась неприятными воспоминаниями о детстве

Чемпионка US Open – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала, что в школе дети часто издевались над ней из-за того, что она приносила в школу теннисную сумку.

Когда Андрееску было 11 лет, тренеры из Tennis Canada оценили талант юной теннисистки и начали поддерживать её материально, однако ей нужно было продолжать ходить в обычную школу. В этот период у канадки был очень плотный график: помимо посещения школы, она тренировалась около четырёх раз в день. Однако учёба в школе, по-видимому, не доставляла Андрееску удовольствия, поскольку дети часто задирали её из-за того, что она брала с собой ракетки.

«Помню, были отборочные соревнования в Tennis Canada. Я понравилась и тренерам, и людям, которые там работали. Они подписали меня в 11 лет. Тогда я начала играть на турнирах, путешествовать.

Сначала я ездила одна, но мне это не очень нравилось. Мои родители многим пожертвовали ради меня. Они часто отпрашивались с работы, чтобы ездить со мной. Это большая жертва. В школе мне тоже приходилось идти на некоторые жертвы. Я поняла это только в 13–14 лет во время обучения в старшей школе.

Я тренировалась примерно четыре раза в день, занималась фитнесом. В школу я приходила всего на два-три часа в день. Мне было стыдно ходить в школу. Приходилось брать с собой сумку с ракетками, и некоторые дети спрашивали, зачем я это делаю, смеялись надо мной.

Мне правда было стыдно! Но родители сказали мне, что если я хочу этим заниматься, то неважно, что говорят люди. Как подростку мне было тяжело, но я последовала совету родителей», ‒ сказала Андрееску в интервью Gazeta Sporturilor.

Напомним, 23-летняя Андрееску была четвёртой ракеткой мира. В 2019 году спортсменка выиграла турниры WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и Торонто, а также стала победительницей Открытого чемпионата США.