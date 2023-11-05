Софья Лансере потерпела поражение в финале турнира W60 в Братиславе

Российская теннисистка Софья Лансере, 221-я ракетка мира, потерпела поражение в финале турнира категории W60, проходившего в Братиславе (Словакия). В матче за титул спортсменка в двух сетах проиграла немке Элле Зайдель, 232-й ракетке мира. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7 (4:7).

Благодаря выступлению в финале Братиславы россиянка поднимется на 16 строчек в рейтинге WTA и расположится на 205-й строчке. Элла Зайдель, в свою очередь, поднимется на 37 строчек и станет 195-й ракеткой мира.

Напомним, ранее в текущем сезоне Софья Лансере выступала на турнирах WTA в Палермо (Италия) и Гонконге, на которые попадала через квалификацию. В Италии спортсменка дошла до второго круга, обыграв на старте сербку Ольгу Данилович, а в Гонконге во втором раунде соревнований проиграла бельгийке Элисе Мертенс.