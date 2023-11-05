Роджер Федерер выступил с речью перед олимпийской сборной Швейцарии

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и обладатель золотой медали Олимпийских игр в мужском парном разряде, выступил с речью перед олимпийской сборной Швейцарии, дав несколько советов спортсменам.

«Для меня это всегда было очень важно, хотя у нас и так много ярких событий в году. Поэтому Олимпиада — это не просто ещё одно мероприятие, а самое масштабное из них.

У меня была возможность быть частью каждого олимпийского года. Это был огромный опыт не только как для игрока и спортсмена, но и как для человека. И я очень рекомендую всем молодым атлетам остановиться в олимпийской деревне: обмен идеями с другими спортсменами — фантастический опыт.

А еще перед Олимпиадой попробуйте адаптировать время, которые вы проводите в социальных сетях, к тому, что будет происходить во время Игр. Это всегда помогало мне оставаться расслабленным, когда я был на Олимпиадах», — приводит слова Федерера издание Tennis World USA.