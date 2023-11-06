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Арина Соболенко — Ига Свёнтек: текстовая трансляция полуфинала Итогового турнира WTA

Арина Соболенко — Ига Свёнтек: текстовая трансляция полуфинала Итогового турнира WTA
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Сегодня, 6 ноября, состоится матч полуфинала Итогового турнира WTA, в котором за выход в финал соревнований поборются первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и вторая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек. Встреча начнётся около 2:00 по московскому времени.

Ранее, в воскресенье, матч спортсменок был остановлен при счёте 1:2 после 16 минут игры из-за непогоды в Канкуне (Мексика). Доигровка была перенесена на понедельник.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Арины Соболенко и Иги Свёнтек за выход в финал Итогового турнира WTA.

Напомним, что в этом матче решается судьба звания первой ракетки мира по итогам сезона: Арина Соболенко сохранит позицию в случае победы над Игой Свёнтек, а польке для возвращения лидерства в рейтинге WTA нужно будет в финале победить пятую ракетку мира из США Джессику Пегулу.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун). 1/2 финала
06 ноября 2023, понедельник. 01:50 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
1
2
         
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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