Кто станет победителем Итогового чемпионата в Турине-2023?

Итоговый чемпионат ATP — 2023 пройдёт в Турине (Италия) на арене «Пала Альпитур» с 12 по 19 ноября.

На прошлой неделе определились все участники турнира. «Чемпионат» предлагает пройти участие в опросе: «Кто станет победителем Итогового чемпионата в Турине-2023?»

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович считается главным фаворитом турнира. Джокович — шестикратный чемпион ATP Finals, в 2022 году он сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером по числу титулов на Итоговом и теперь может стать единоличным обладателем рекорда.

Зверев выигрывал Итоговый турнир дважды (2018 и 2021), по разу — Циципас (2019) и Медведев (2020, в 2021-м дошёл до финала).

Испанский теннисист Карлос Алькарас впервые выступит на Итоговом чемпионате ATP.