«Это ужасно для нашего спорта». Свитолина присоединилась к критике Итогового турнира WTA

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась об условиях на Итоговом чемпионате WTA – 2023, который проходит в Канкуне (Мексика).

Итоговый турнир WTA ещё до его старта подвергался жёсткой критике со стороны и игроков, и экспертов, и болельщиков. Среди прочего проведение Итогового чемпионата выпало на сезон ураганов в Мексике, из-за чего матчи проводятся в экстремальных погодных условиях и постоянно переносятся. Так, финал Итогового в одиночном разряде уже перенесли с воскресенья на понедельник.

«Я видела, что корт был не готов. И я не знаю, почему WTA захотела провести турнир именно в Канкуне. Обидно, что восемь лучших игроков мира борются в таких условиях. Честно говоря, это ужасно для нашего вида спорта», — приводит слова Свитолиной Daily Mail.