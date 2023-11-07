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Навратилова и Эверт ответили, кого считают фавориткой финала Итогового турнира WTA

Навратилова и Эверт ответили, кого считают фавориткой финала Итогового турнира WTA
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Легенды тенниса, 18-кратные чемпионки турниров «Большого шлема», бывшие первые ракетки мира Мартина Навратилова и Крис Эверт спрогнозировали, кто должен одержать победу в финале Итогового турнира WTA – 2023. По мнению Навратиловой, это американка Джессика Пегула, по мнению Эверт – полька Ига Свёнтек.

Легенды WTA объяснили свои позиции:

«Она (Пегула) ещё не проиграла здесь ни одного матча и выступает очень уверенно. Её не нервируют здешние условия, такой настрой способен помочь ей «расстроить» Игу, если это будет упорный матч», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

«Шанс вернуться на первую строчку рейтинга WTA висит на волоске, и Ига не желает довольствоваться меньшим. Она приехала сюда, чтобы вернуть это звание, её ничто не остановит в финале», — пояснила Эверт.

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