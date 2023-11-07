Свёнтек разгромила Пегулу в финале Итогового турнира WTA

Польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей Итогового турнира WTA. В решающем матче турнира она разгромила американку Джессику Пегулу со счётом 6:1, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час. За это время Свёнтек выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Пегулы одна двойная ошибка.

Напомним, Свёнтек вышла из группы с первого места, одержав три победы в трёх матчах. Она обыграла Кори Гауфф, Онс Жабер и Маркету Вондроушову. На стадии полуфинала польская теннисистка победила представительницу Беларуси Арину Соболенко.

Пегула, в свою очередь, также вышла из группы с первого места с тремя победами. На своём пути она обыграла Соболенко, Елену Рыбакину и Марию Саккари. В полуфинале американка выбила из турнира соотечественницу Кори Гауфф.