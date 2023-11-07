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Свёнтек разгромила Пегулу в финале Итогового турнира WTA

Свёнтек разгромила Пегулу в финале Итогового турнира WTA
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Польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей Итогового турнира WTA. В решающем матче турнира она разгромила американку Джессику Пегулу со счётом 6:1, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час. За это время Свёнтек выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Пегулы одна двойная ошибка.

Напомним, Свёнтек вышла из группы с первого места, одержав три победы в трёх матчах. Она обыграла Кори Гауфф, Онс Жабер и Маркету Вондроушову. На стадии полуфинала польская теннисистка победила представительницу Беларуси Арину Соболенко.

Пегула, в свою очередь, также вышла из группы с первого места с тремя победами. На своём пути она обыграла Соболенко, Елену Рыбакину и Марию Саккари. В полуфинале американка выбила из турнира соотечественницу Кори Гауфф.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун). Финал
07 ноября 2023, вторник. 00:45 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		0
6 		6
         
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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