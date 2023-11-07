Хольгер Руне: в матче с Джоковичем я сыграл на уровне

Датский теннисист, победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде Хольгер Руне прокомментировал свою игру с сербским теннисистом Новаком Джоковичем в Париже.

«Нелегко выбираться из затяжного пике, в котором я был последние месяцы. Я вернулся практически из ниоткуда, ведь ещё недавно постоянно проигрывал в первом круге, а в матче с Новаком сыграл на уровне, очень близком к своему максимальному. Мы уже видим результаты нашей работы. Он сразу внёс некоторые корректировки, немного изменил мой теннис, и я стал играть лучше. Не хочу говорить, что конкретно изменилось, но это будет легко увидеть. Я ещё не достиг своего лучшего уровня, но быстро прибавляю», — приводит слова Руне Eurosport.

Напомним, Руне уступил сербу в четвертьфинале 5:7, 7:6(5), 4:6.