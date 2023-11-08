Кубок Билли Джин Кинг: результаты матчей 7 ноября

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7 ноября в Севилье (Испания) стартовала финальная часть розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг по теннису среди женских национальных команд. В борьбу вступили команды групп A и B.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Кубок Билли Джин Кинг. 7 ноября

Группа A

Швейцария — Чехия 0:3

Селин Наэф (Швейцария) — Линда Носкова (Чехия) 6:7 (2:7), 6:4, 4:6.

Виктория Голубич (Швейцария) — Мари Боузкова (Чехия) 4:6, 4:6.

Виктория Голубич/Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия) 6:7 (3:7), 2:6.

Группа B

Австралия — Словения 1:2

Айла Томлянович (Австралия) — Кая Юван (Словения) 4:6, 1:6.

Дарья Савилл (Австралия) — Тамара Зиданшек (Словения) 1:6, 4:6.

Кимберли Биррелл/Сторм Хантер (Австралия) — Вероника Эрьявец/Эла Милич (Словения) 7:5, 6:7 (2:7), 10:5.