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Павел Котов вышел в четвертьфинал турнира в Софии на отказе Себастьяна Баэса

Павел Котов вышел в четвертьфинал турнира в Софии на отказе Себастьяна Баэса
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Российский теннисист Павел Котов вышел в четвертьфинал хардового турнира категории АТР-250, который проходит в Софии (Болгария). В матче второго круга соревнований Котов встречался с четвёртым сеяным представителем Аргентины Себастьяном Баэсом, который из-за травмы отказался продолжать встречу при счёте 3:6, 7:6 (7:4). Встреча к этому моменту продолжалась 1 час 37 минут.

Котов шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Баэс не выполнил ни одного эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Софии Котов сыграет с восьмым сеяным представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.

Действующим победителем турнира является швейцарец Марк-Андреа Хюслер, который завершил защиту титула уже в первом раунде.

София. 2-й круг
08 ноября 2023, среда. 22:25 МСК
Павел Котов
80
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
1 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		7 7
6 		6 4
         
Себастьян Баэс
29
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
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