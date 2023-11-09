Павел Котов вышел в четвертьфинал турнира в Софии на отказе Себастьяна Баэса

Российский теннисист Павел Котов вышел в четвертьфинал хардового турнира категории АТР-250, который проходит в Софии (Болгария). В матче второго круга соревнований Котов встречался с четвёртым сеяным представителем Аргентины Себастьяном Баэсом, который из-за травмы отказался продолжать встречу при счёте 3:6, 7:6 (7:4). Встреча к этому моменту продолжалась 1 час 37 минут.
Котов шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Баэс не выполнил ни одного эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.
За выход в полуфинал турнира в Софии Котов сыграет с восьмым сеяным представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.
Действующим победителем турнира является швейцарец Марк-Андреа Хюслер, который завершил защиту титула уже в первом раунде.
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