Мирра Андреева, Даниил Медведев и Андрей Рублёв выступят на крупном турнире в ОАЭ

Российские теннисисты Мирра Андреева, Даниил Медведев и Андрей Рублёв примут участие в выставочном турнире World Tennis League, который в декабре состоится в ОАЭ.

Стоит отметить, что в этом турнире игроки разбиты на четыре команды. Россиянине выступят в команде «Иглз» вместе с американкой Софьей Кенин. Всего участие в турнире примут 16 теннисистов.

Команда «Фалконс»: Фрэнсис Тиафо (США), Тейлор Фритц (США), Лейла Фернандес (Канада), Елена Рыбакина (Казахстан).

Команда «Хоукс»: Хуберт Хуркач (Польша), Каспер Рууд (Норвегия), Ига Свёнтек (Польша), Каролин Гарсия (Франция).

Команда «Кайтс»: Стефанос Циципас (Греция), Григор Димитров (Болгария), Арина Соболенко (Республика Беларусь), Паула Бадоса (Испания).