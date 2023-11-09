Дмитриева: Медведев и Рублёв попали в трудную группу. Им будет тяжело выйти из неё

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева оценила результаты жеребьёвки Итогового чемпионата ATP – 2023, который 12 ноября стартует в Турине (Италия).

Напомним, представители России Даниил Медведев (3) и Андрей Рублёв (5) попали в одну группу, где также за выход в плей-офф соревнований поборются двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (2) и олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев (7).

«Наши ребята попали в очень трудную группу на Итоговом турнире в Турине. Им будет крайне тяжело выйти из неё. Сложно сказать, у кого больше шансов на выход в полуфинал. Наверное, чуть посильнее всех кажется Алькарас. Хотя я бы не выделяла фаворита в этой группе.

Все три теннисиста, кого я поддерживаю, попали в одну группу, к сожалению. Медведев и Рублёв находятся сейчас в шикарной форме. Андрей совсем недавно дал бой Новаку в Париже. Медведев в целом неплохо провёл весь осенний отрезок. Он выдал стабильный теннис высочайшего уровня.

Кто фаворит Итогового турнира? Для меня однозначно это Джокович. Новак во всех последних турнирах, в которых принимал участие, брал титулы. Это о многом говорит. Серб сейчас является фаворитом на абсолютно каждом турнире. Думаю, что он точно дойдёт до финала. А наши ребята будут бороться с Алькарасом и Зверевым, чтобы получить путёвку в финал и уже сразиться против Джоковича», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.