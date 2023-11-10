Руне, Дрэйпер и Рублёв сыграют в финальном турнире UTS

Датчанин Хольгер Руне, занимающий 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, а также британский теннисист Джек Дрэйпер (82-я ракетка мира) получили уайлд-кард для участия в финальном турнире Ultimate Tennis Showdown (UTS), который пройдёт в Лондоне с 15 по 17 декабря. Об этом сообщается на официальной странице турнира в соцсети X (ранее Twitter).

Также в турнире примут участие россиянин Андрей Рублёв, француз Гаэль Монфис и норвежец Каспер Рууд. Китайский теннисист У Ибин, ранее заявленный для участия в турнире, снялся из-за травмы ноги.

Напомним, Ultimate Tennis Showdown — международная серия выставочных турниров с участием известных теннисистов. Организаторами лиги выступили известный тренер Патрик Муратоглу и австралийский теннисист Алексей Попырин.