Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Руне, Дрэйпер и Рублёв сыграют в финальном турнире UTS

Руне, Дрэйпер и Рублёв сыграют в финальном турнире UTS
Аудио-версия:
Комментарии

Датчанин Хольгер Руне, занимающий 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, а также британский теннисист Джек Дрэйпер (82-я ракетка мира) получили уайлд-кард для участия в финальном турнире Ultimate Tennis Showdown (UTS), который пройдёт в Лондоне с 15 по 17 декабря. Об этом сообщается на официальной странице турнира в соцсети X (ранее Twitter).

Также в турнире примут участие россиянин Андрей Рублёв, француз Гаэль Монфис и норвежец Каспер Рууд. Китайский теннисист У Ибин, ранее заявленный для участия в турнире, снялся из-за травмы ноги.

Напомним, Ultimate Tennis Showdown — международная серия выставочных турниров с участием известных теннисистов. Организаторами лиги выступили известный тренер Патрик Муратоглу и австралийский теннисист Алексей Попырин.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android