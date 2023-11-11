Рафаэль Надаль обратился к Карлосу Алькарасу перед стартом Итогового чемпионата ATP

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к двукратному чемпиону мэйджоров, второй ракетке мира соотечественнику Карлосу Алькарасу перед стартом Итогового чемпионата ATP – 2023 в Турине (Италия).

«Крепко обнимаю и желаю удачи в Турине», — написал Надаль в своих социальных сетях.

Напомним, завершающие сезон соревнования восьми лучших теннисистов начнутся завтра, 12 ноября. Алькарас на предварительном этапе возглавил «Красную» группу, где также сыграют чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев (3), пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв (5) и олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев (7).