Шевченко не смог обыграть Умбера в своём первом в карьере финале турнира АТР

Французский теннисист Уго Умбер стал победителем хардового турнира категории АТР-250, который проходит в Метце (Франция). В финальном матче четвёртый сеяный Умбер нанёс поражение россиянину Александру Шевченко со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

Умбер пять раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Шевченко выполнил четыре эйса, один раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча Александр Шевченко – Уго Умбер на турнире в Метце.

23-я ракетка мира Умбер завоевал четвёртый титул в карьере, первый в сезоне-2023. Для Шевченко это был первый финал турнира АТР в карьере.