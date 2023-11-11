Шевченко не смог обыграть Умбера в своём первом в карьере финале турнира АТР
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Французский теннисист Уго Умбер стал победителем хардового турнира категории АТР-250, который проходит в Метце (Франция). В финальном матче четвёртый сеяный Умбер нанёс поражение россиянину Александру Шевченко со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.
Умбер пять раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Шевченко выполнил четыре эйса, один раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча Александр Шевченко – Уго Умбер на турнире в Метце.
23-я ракетка мира Умбер завоевал четвёртый титул в карьере, первый в сезоне-2023. Для Шевченко это был первый финал турнира АТР в карьере.
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