Анетт Контавейт провела прощальный матч с Онс Жабер

Экс вторая ракетка мира в одиночном разряде эстонская теннисистка Анетт Контавейт, завершившая профессиональную карьеру в середине сезона-2023, провела 11 ноября в Таллине (Эстония) прощальный матч. Соперницей Контавейт стала шестая ракетка мира Онс Жабер (Тунис), арбитром встречи был Кадер Нуни. Поединок завершился поражением эстонки со счётом 4:6, 6:4, 7:10.

«Для меня большая честь быть здесь перед такой большой аудиторией и соревноваться с Онс, потрясающей теннисисткой и фантастическим человеком, и видеть сегодня с нами Кадера, одного из моих любимых арбитров», — цитирует Контавейт ERR.

Напомним, Аннет Контавейт завершила карьеру из-за проблем со спиной, её последним официальным турниром стал «Уимблдон» 2023 года.