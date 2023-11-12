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Новак Джокович посетил матч «Ювентуса» перед стартом Итогового чемпионата ATP

Новак Джокович посетил матч «Ювентуса» перед стартом Итогового чемпионата ATP
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович посетил матч 12-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» — «Кальяри». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев, «Ювентуса».

Напомним, Джокович находится в Турине (Италия), где сегодня, 12 ноября, стартует Итоговый чемпионат ATP – 2023. На предварительном этапе Новак возглавил Зелёную группу, где с ним за выход в плей-офф сразятся итальянец Янник Синнер (4), грек Стефанос Циципас (6) и датчанин Хольгер Руне (8).

После матча Джокович также встретился с сербскими игроками «Ювентуса»: полузащитником Филипом Костичем и нападающим Душаном Влаховичем.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

«Приятно наблюдать за работой двух мастеров своего дела. Удачи в будущем, братья, спасибо, что так представляете Сербию в мире», — подписал их совместное фото Джокович.

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