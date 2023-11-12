Джокович — Руне: текстовая трансляция матча группового этапа Итогового турнира ATP

Сегодня, 12 ноября, состоится матч группового этапа Итогового турнира ATP, в котором за победу будут бороться первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович и восьмая ракетка мира из Дании Хольгер Руне. Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Новака Джоковича и Хольгера Руне в рамках Зелёной группы Итогового турнира ATP.

Ранее у теннисистов было четыре личных встречи, по победам в которых ничья — 2-2. Новак Джокович побеждал датчанина на харде на US Open — 2021 и на «Мастерсе» в Париже в текущем сезоне, Хольгер Руне был сильнее сербского спортсмена на харде в финале «Мастерса» в Париже годом ранее, а также на грунте на «Мастерсе» в Риме в 2023 году.