Сборная Канады впервые в истории выиграла Кубок Билли Джин Кинг, в финальном противостоянии обыграв представительниц команды Италии.

В рамках борьбы за титул было проведено два матча в одиночном разряде. В первой встрече Марина Стакушич, 258-я ракетка мира из Канады, обыграла Мартину Тревизан (Италия, 43) со счётом 7:5, 6:3. Во втором матче Лейла Фернандес (Канада, 35) одержала уверенную победу над итальянкой Ясмине Паолини, 30-й ракеткой мира, со счётом 6:2, 6:3.

Запланированная последней встреча парного разряда Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес (Канада) – Элизабетта Коччаретто/Мартина Тревизан (Италия) была отменена.

Ранее лучшим результатом сборной Канады в Кубке Билли Джин Кинг был полуфинал 1988 года.