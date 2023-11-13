Жабер: всё ещё пытаюсь убедить Контавейт вернуться в профессиональный спорт

Тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о своём участии в прощальном матче эстонки Анетт Контавейт. Встреча состоялась 11 ноября в Таллине (Эстония) и завершилась поражением эстонки со счётом 4:6, 6:4, 7:10.

«Я хочу поблагодарить Анетт за то, что она выбрала меня в качестве соперницы для своего прощального матча. Но я всё ещё пытаюсь убедить её вернуться в профессиональный спорт.

Даже если зрители были явно на стороне Анетт, я была очень рада впервые оказаться в Таллине. Публика была фантастическая. Если здесь когда-нибудь проведут соревнования, возможно, я вернусь, и Анетт будет меня тренировать. Я благодарна Анетт, что она приняла меня в её прекрасной стране. Желаю ей счастья. Надеюсь, она будет готова меня тренировать. Спасибо за все прекрасные моменты на корте», — сказала Жабер после матча.