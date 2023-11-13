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Джоковичу вручили кубок первой ракетки мира по итогам сезона. Он танцевал перед церемонией

В Турине (Италия) 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербскому теннисисту Новаку Джоковичу вручили трофей первой ракетки мира по итогам сезона.

Нельзя не отметить, что Джокович уже в восьмой раз в карьере завершает сезон в качестве лучшего теннисиста в мире. Он добивался данного трофея в 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021 и 2023 годах. Таким образом, Новак обновит собственный мировой рекорд по этому показателю.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео с церемонии награждения Джоковича. Забавно, что перед выходом на стадион Новак танцевал и пел от радости.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Напомним, в Турине проходит Итоговый чемпионат ATP — 2023, на котором Джокович уже одержал первую победу (над Хольгером Руне).