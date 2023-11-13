Алькарас провалил дебют на Итоговом. У испанца уже третье поражение подряд

В понедельник, 13 ноября, на Итоговом турнире стартовали матчи Красной группы. Первыми на корт вышли Александр Зверев с Карлосом Алькарасом и подарили болельщикам первую мини-сенсацию.

Начался матч с подачи Алькараса, которую он сразу забрал, отдав лишь одно очко сопернику. Зверев следом свой гейм так же, как и Карлос, оставил за собой, проиграв только один розыгрыш.

Первым проблемы начал испытывать Алькарас. И уже в третьем гейме стартового сета! Одна удачная подача, четыре проигранных розыгрыша – и Зверев сделал брейк. Счёт стал 2:1 в пользу немца.

В шестом гейме Алькарас будто пробудился: стал навязывать свою игру, меньше ошибаться и больше разводить Зверева по корту. Это помогло испанцу под ноль взять подачу немца и вернуть подаренный несколькими геймами ранее брейк. В следующей мини-партии, в важнейшем седьмом гейме Александр заработал аж четыре брейк-поинта, но ни один из них не реализовал.

При счёте 5:6 на подаче Зверева Алькарас выдал образцовую тактическую игру – хоть на учебные пособия разбирай некоторые розыгрыши со стороны испанца. Но Александр спасся с трёх брейк-пойнтов неберущимися подачами и довёл дело до тай-брейка, где немец дрогнул первым. Со счётом 7:3 Карлос забрал тай-брейк и первый сет.

Вторая партия началась с подачи Зверева, и далась ему довольно тяжко. Из-за невынужденных ошибок и проблем с бэкхендом немец был близок к тому, чтобы отдать свой гейм, но неточности со стороны Алькараса спасли Александра. А следующую мини-партию на подаче соперника немецкий теннисист и вовсе забрал себе.

Первый гейм во втором сете Алькарас выиграл на своей подаче только при счёте 0:3. Однако сделать брейк и отыграться за отданный гейм испанец так и не смог. Вторая партия осталась за Зверевым – 6:3.

Карлос Алькарас Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Решающий сет теннисисты начали осторожно: каждый забирал свою подачу, и всё шло своим чередом. При счёте 1:1 на своей подаче Алькарас подарил Звереву брейк-пойнт, но немец шикарным презентом не воспользовался. При счёте 2:2 Карлос сделал сопернику тот же самый подарок, и в этот раз Александр его принял. Немец сделал брейк и повёл в третьей партии.

При счёте 3:2 Зверев неудачно упал в одном из розыгрышей, подвернул стопу, первое время корчился от боли, но избежал серьёзного повреждения и вернулся в игру. При счёте 4:3 на своей подаче Александр вёл 40:0 и был готов выйти вперёд, чтобы бороться за победу в матче, отдал три розыгрыша испанцу, но благодаря точной игре и подаче всё же сохранил свой гейм.

Выйдя подавать на матч, Зверев пару раз ошибся, позволил Алькарасу заработать брейк-пойнт, но подачами дотащил эту игру. Встреча завершилась в пользу немца со счётом 6:7, 6:3, 6:4. Первое очко в Красной группе досталось Александру. А Карлос в дебютном матче на Итоговом продлил свою неудачную серию из трёх поражений подряд.

До сегодняшнего матча счёт личных встреч у испанца и немца был 3-3, при том, что до текущего сезона Зверев вёл 3-1. В этом году на фоне нестабильной игры Александра Алькарас одержал над ним две безоговорочные победы: одну в четвертьфинале US Open (6:3, 6:2, 6:4), другую – в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде (6:1, 6:2).

И немец, и испанец подошли к Итоговому не в самых оптимальных кондициях. Зверев до сих пор не может вернуть свою топовую форму 2021 года, когда он выиграл Олимпийские игры, два «Мастерса», пару «пятисотников» и Итоговый. Всё дело в неприятной травме, которую Александр получил на прошлогоднем «Ролан Гаррос». В полуфинальной встрече с Рафаэлем Надалем Зверев неудачно упал, порвал сразу три боковые связки правого голеностопа, а затем пропустил вторую половину того сезона. В этом году он вылетел за пределы топ-25 мирового рейтинга впервые с 2016 года.

Александр Зверев травмировался на «Ролан Гаррос» — 2022 Фото: Tim Clayton/Getty Images

У Алькараса второй год подряд возникают проблемы с физическим состоянием. В прошлом ноябре на «Мастерсе» в Берси Карлос травмировал мышцы живота, не доиграл турнир и пропустил Итоговый. Этой осенью молодой испанец из-за болей в стопе и ягодичных мышцах пропустил октябрьский «пятисотник» в Базеле, после заявился на «Мастерс» в Париже, но в первом же матче в двух сетах проиграл россиянину Роману Сафиуллину (3:6, 4:6). С одной стороны, это позволило Карлосу взять больше времени на подготовку к Турину. С другой стороны, текущее состояние испанца всё-таки остаётся непредсказуемым.

В любом случае и у Алькараса, и у Зверева впереди ещё минимум по два матча с Андреем Рублёвым и Даниилом Медведевым в Красной группе.