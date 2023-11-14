Медведев в упорной борьбе выиграл стартовый сет матча с Рублёвым на Итоговом чемпионате

Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, пятой ракеткой мира соотечественником Андреем Рублёвым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия). Стартовую партию со счётом 6:4 выиграл Медведев.
Первый сет матча Медведева с Рублёвым продлился 55 минут. В его рамках Медведев реализовал один из пяти заработанных брейк-пойнтов, Рублёв же не смог реализовать ни одного из семи.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв на Итоговом чемпионате ATP – 2023.
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Медведев (3) и Рублёв (5) представляют на предварительном этапе Итогового Красную группу, куда также входят испанец Карлос Алькарас (2) и немец Александр Зверев (7). В плей-офф отберутся два лучших теннисиста группы.
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