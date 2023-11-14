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Медведев в упорной борьбе выиграл стартовый сет матча с Рублёвым на Итоговом чемпионате

Медведев в упорной борьбе выиграл стартовый сет матча с Рублёвым на Итоговом чемпионате
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Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, пятой ракеткой мира соотечественником Андреем Рублёвым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия). Стартовую партию со счётом 6:4 выиграл Медведев.

Первый сет матча Медведева с Рублёвым продлился 55 минут. В его рамках Медведев реализовал один из пяти заработанных брейк-пойнтов, Рублёв же не смог реализовать ни одного из семи.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв на Итоговом чемпионате ATP – 2023.

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
13 ноября 2023, понедельник. 23:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Медведев (3) и Рублёв (5) представляют на предварительном этапе Итогового Красную группу, куда также входят испанец Карлос Алькарас (2) и немец Александр Зверев (7). В плей-офф отберутся два лучших теннисиста группы.

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