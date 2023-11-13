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Медведев, Рублёв, Алькарас: онлайн-трансляция Итогового чемпионата ATP — 2023, результаты, сетки, где и когда смотреть

Алькарас бьётся со Зверевым на Итоговом. Российское дерби Медведев — Рублёв впереди. LIVE!
Даниил Сальников
Алькарас, Зверев, Медведев, Рублёв: онлайн
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Лидеры мирового тенниса сражаются на чемпионате ATP в Турине. Болеем за наших парней. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на Итоговом турнире с участием восьмёрки сильнейших теннисистов мира. В понедельник в Турине играют представители Красной группы. Программу откроют Карлос Алькарас и Александр Зверев, у которых счёт личных встреч пока ничейный – 3-3. Ну а вечером пройдёт долгожданное российское дерби – Даниил Медведев сразится с Андреем Рублёвым. На уровне основных сеток ATP теннисисты встречались восемь раз, и счёт пока заметно в пользу Медведева — 6-2. Причём оба поединка этого сезона остались за Даниилом — в финале Дубая и четвертьфинале US Open. Но на прошлом Итоговом в группе отличился уже Андрей. Как будет сейчас – узнаем из нашего лайва.

Итоговый чемпионат ATP. Турин-2023. Сетка
Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
13 ноября 2023, понедельник. 16:55 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
1-й сет
1 2 3
         
         
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
13 ноября 2023, понедельник. 23:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

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Опрос: кто выйдет в плей-офф Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Начинается матч между Александром Зверевым и Карлосом Алькарасом. Счёт личных встреч равный — 3-3 (2-1 в пользу Зверева на харде). При этом Александр вёл 2-0 и 3-1, но в этом году Карлос уверенно выиграл оба поединка между ними — 6:1, 6:2 в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде на грунте и 6:3, 6:2, 6:4 в четвертьфинале US Open на харде.

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
13 ноября 2023, понедельник. 16:55 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
1-й сет
1 2 3
         
         
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
16:35 Даниил Сальников

Перед матчем Карлоса Алькараса и Александра Зверева вышел Джокович. Новаку вручают награду за 1-е место в рейтинге по итогам сезона-2023. Вчерашняя победа над Хольгером Руне позволила сербу гарантировать сохранение позиции до 2024 года.

16:27 Даниил Сальников

Опрос: кто выйдет в плей-офф

Перед стартом матчей в Красной группе самое время попытаться предсказать — кто же из этой четвёрки выйдет в плей-офф? Алькарас, Медведев, Рублёв и Зверев.

Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.

16:24 Даниил Сальников

Попытались перед стартом турнира предположить, как выступит Карлос Алькарас. Вот, что получилось:

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16:20 Даниил Сальников

А вот Новаку Джоковичу пришлось сражаться с Хольгером Руне более 3 часов, чтобы одержать победу в трёх упорных сетах. При этом в одном из эпизодов серб в порыве злости разломал ногой две ракетки.

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16:18 Даниил Сальников

Янник Синнер накануне уверенно разобрался со Стефаносом Циципасом и вышел в лидеры группы с разницей сетов 2-0.

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16:12 Даниил Сальников

О том, как накануне прошёл стартовый игровой день на турнире, читайте в нашем вчерашнем лайве.

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16:11 Даниил Сальников

Кстати, парный матч уже сегодня завершился. Колхоф и Скупски за 1 час 20 минут обыграли австралийский дуэт Хидзиката / Каблер — 6:4, 6:4. Так что Зверев и Алькарас начнут вовремя. Уже совсем скоро.

Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Красная группа
13 ноября 2023, понедельник. 14:10 МСК
Весли Колхоф
Нидерланды
Весли Колхоф
Нил Скупски
Великобритания
Нил Скупски
В. Колхоф Н. Скупски
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Ринки Хидзиката
Австралия
Ринки Хидзиката
Джэйсон Каблер
Австралия
Джэйсон Каблер
Р. Хидзиката Д. Каблер
16:07 Даниил Сальников

Вот каким сейчас является положение теннисистов в двух группах перед стартом второго игрового дня.

Фото: «Чемпионат»

16:06 Даниил Сальников

Расписание понедельника

Сегодня очень важный день на турнире. Оба россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв принимают старт. При этом им придётся сыграть очный поединок, и кто-то из них сразу заработает первую победу, а кто-то окажется в роли догоняющего. Вот полное расписание дня.

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