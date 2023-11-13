Алькарас бьётся со Зверевым на Итоговом. Российское дерби Медведев — Рублёв впереди. LIVE!

Лидеры мирового тенниса сражаются на чемпионате ATP в Турине. Болеем за наших парней. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на Итоговом турнире с участием восьмёрки сильнейших теннисистов мира. В понедельник в Турине играют представители Красной группы. Программу откроют Карлос Алькарас и Александр Зверев, у которых счёт личных встреч пока ничейный – 3-3. Ну а вечером пройдёт долгожданное российское дерби – Даниил Медведев сразится с Андреем Рублёвым. На уровне основных сеток ATP теннисисты встречались восемь раз, и счёт пока заметно в пользу Медведева — 6-2. Причём оба поединка этого сезона остались за Даниилом — в финале Дубая и четвертьфинале US Open. Но на прошлом Итоговом в группе отличился уже Андрей. Как будет сейчас – узнаем из нашего лайва.

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