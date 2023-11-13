Алькарас бьётся со Зверевым на Итоговом. Российское дерби Медведев — Рублёв впереди. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на Итоговом турнире с участием восьмёрки сильнейших теннисистов мира. В понедельник в Турине играют представители Красной группы. Программу откроют Карлос Алькарас и Александр Зверев, у которых счёт личных встреч пока ничейный – 3-3. Ну а вечером пройдёт долгожданное российское дерби – Даниил Медведев сразится с Андреем Рублёвым. На уровне основных сеток ATP теннисисты встречались восемь раз, и счёт пока заметно в пользу Медведева — 6-2. Причём оба поединка этого сезона остались за Даниилом — в финале Дубая и четвертьфинале US Open. Но на прошлом Итоговом в группе отличился уже Андрей. Как будет сейчас – узнаем из нашего лайва.
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Начинается матч между Александром Зверевым и Карлосом Алькарасом. Счёт личных встреч равный — 3-3 (2-1 в пользу Зверева на харде). При этом Александр вёл 2-0 и 3-1, но в этом году Карлос уверенно выиграл оба поединка между ними — 6:1, 6:2 в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде на грунте и 6:3, 6:2, 6:4 в четвертьфинале US Open на харде.
Перед матчем Карлоса Алькараса и Александра Зверева вышел Джокович. Новаку вручают награду за 1-е место в рейтинге по итогам сезона-2023. Вчерашняя победа над Хольгером Руне позволила сербу гарантировать сохранение позиции до 2024 года.
Опрос: кто выйдет в плей-офф
Перед стартом матчей в Красной группе самое время попытаться предсказать — кто же из этой четвёрки выйдет в плей-офф? Алькарас, Медведев, Рублёв и Зверев.
Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.
Попытались перед стартом турнира предположить, как выступит Карлос Алькарас. Вот, что получилось:
А вот Новаку Джоковичу пришлось сражаться с Хольгером Руне более 3 часов, чтобы одержать победу в трёх упорных сетах. При этом в одном из эпизодов серб в порыве злости разломал ногой две ракетки.
Янник Синнер накануне уверенно разобрался со Стефаносом Циципасом и вышел в лидеры группы с разницей сетов 2-0.
Кстати, парный матч уже сегодня завершился. Колхоф и Скупски за 1 час 20 минут обыграли австралийский дуэт Хидзиката / Каблер — 6:4, 6:4. Так что Зверев и Алькарас начнут вовремя. Уже совсем скоро.
Вот каким сейчас является положение теннисистов в двух группах перед стартом второго игрового дня.
Фото: «Чемпионат»
Расписание понедельника
Сегодня очень важный день на турнире. Оба россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв принимают старт. При этом им придётся сыграть очный поединок, и кто-то из них сразу заработает первую победу, а кто-то окажется в роли догоняющего. Вот полное расписание дня.