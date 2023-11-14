Итоговый турнир ATP — 2023: расписание матчей 14 ноября

14 ноября в Турине продолжится Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго игрового дня.
Итоговый турнир ATP, одиночный разряд. 14 ноября
Зелёная группа
Стефанос Циципас (Греция, 6) — Хольген Руне (Дания, 8) — начало матча не ранее 16:30 мск.
Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 4) — начало матча не ранее 23:00 мск.
Итоговый турнир ATP, парный разряд. 14 ноября
Зелёная группа
Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуард Роже-Васслен (Франция) (4) — Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени (оба — Аргентина) (7) — начало матча не ранее 14:00 мск.
Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США) (1) — Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) (5) — начало матча не ранее 20:30 мск.