Стефанос Циципас — Хольгер Руне: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Сегодня, 14 ноября, состоится матч группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия), в котором шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас сыграет с представителем Дании Хольгером Руне (восьмой в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Стефанос Циципас — Хольгер Руне на Итоговом чемпионате ATP.

Руне ведёт по личным встречам со счётом 2-0. Оба предыдущих матча между спортсменами состоялись в 2022 году. В 1/8 финала «Ролан Гаррос» датчанин победил в четырёх партиях (7:5, 3:6, 6:3, 6:4), а затем взял верх в финале Стокгольма на харде в зале (6:4, 6:4). Итоговый турнир ATP продлится до 19 ноября.