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Руне: здорово иметь в команде такого человека, как Беккер. Он может поделиться опытом

Руне: здорово иметь в команде такого человека, как Беккер. Он может поделиться опытом
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Датский теннисист Хольгер Руне высказался о работе с немецким специалистом Борисом Беккером на Итоговом чемпионате ATP.

«Здорово иметь в команде такого человека, как Борис. Это действительно хорошо. Он сам много раз бывал на этом турнире, и это помогает. Он может поделиться своим опытом, рассказать мне, как вести себя на корте и за его пределами. Мы всё ещё участвуем в борьбе и не планируем сдаваться», — приводит слова Руне Tennis Up To Date.

Напомним, сегодня, 14 ноября, Руне сыграет на Итоговом турнире ATP с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Начало матча — не раньше 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Хольгера Руне и Стефаноса Циципаса, выступающих в Зелёной группе.

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