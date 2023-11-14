Беккер: мне нравится темперамент Руне, его агрессия. Он настоящий боец

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер высказался о характере своего подопечного, датчанина Хольгера Руне.

«Мне нравятся сильные личности. Думаю, теннису нужны игроки с характером, которые выражают свои чувства. Если Хольгер не соблюдает правила, он платит штраф, как это было со мной. Худшее, что может случиться с теннисом, — это игроки, которые всё время молчат.

Мне нравится темперамент Хольгера, его агрессия. Я сам был агрессивным игроком. Мне также нравится, что он выражает себя на корте. Он настоящий боец. Иногда Хольгер пытается сделать невозможное. У него есть страсть к игре. Его не приходится просить больше тренироваться, это облегчает работу. Чтобы быть по-настоящему в чём-то успешным, нужно быть немного сумасшедшим», — приводит слова Беккера L'Equipe.