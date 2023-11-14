Циципас снялся с матча с Руне на Итоговом турнире ATP

Шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас снялся с матча с представителем Дании Хольгером Руне (восьмой в рейтинге ATP).

Циципас снялся после того, как вызвал врача на корт. Трибуны освистали грека. Матч продлился всего 17 минут.

Оба предыдущих поединка между спортсменами состоялись в 2022 году. В 1/8 финала «Ролан Гаррос» датчанин победил в четырёх партиях (7:5, 3:6, 6:3, 6:4), а затем взял верх в финале Стокгольма на харде в зале (6:4, 6:4). Итоговый турнир ATP продлится до 19 ноября.

Напомним, 14 ноября в 23:00 мск начнётся битва за единоличное лидерство в данной группе – Новак Джокович сразится с Янником Синнером. Теннисисты встречались три раза, и во всех случаях успех сопутствовал сербу – в Монте-Карло-2021, на Уимблдоне-2022 и 2023.