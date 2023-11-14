Циципас: извиняюсь перед всеми зрителями, я ужасно чувствовал себя на корте

Шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал причину снятия с матча с представителем Дании Хольгером Руне.

«Извиняюсь перед всеми зрителями. Я не был способен завершить матч и чувствую досаду из-за этого. Доктор давал мне зелёный свет на то, чтобы играть, однако я ужасно чувствовал себя на корте. Я пытался подойти к матчу наилучшим образом, но не получилось. Я не тот, кто обычно снимается с матчей. Тот факт, что я не смогу завершить турнир, убивает меня», — передаёт слова Циципаса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, оба предыдущих поединка между спортсменами состоялись в 2022 году. В 1/8 финала «Ролан Гаррос» датчанин победил в четырёх партиях (7:5, 3:6, 6:3, 6:4), а затем взял верх в финале Стокгольма на харде в зале (6:4, 6:4). Итоговый турнир ATP продлится до 19 ноября.