Петрова: Джокович более предпочтительный для Медведева соперник в полуфинале, чем Синнер

Бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтинге российская теннисистка Надежда Петрова высказалась о потенциальных соперниках российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва в полуфинале Итогового турнира АТР.

Медведев и Рублёв играют в Красной группе. В стартовом матче россияне встречались друг с другом. Даниил обыграл Андрея со счётом 6:4, 6:2. В одной группе с ними – испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев.

«Наверное, Новак Джокович будет более предпочтительным для Медведева соперником в полуфинале, чем Янник Синнер. У серба не такие пушечные удары, как у итальянца, который в конце сезона поражал своими передвижениями, точностью, мощью. С Новаком, может быть, Дане будет и проще играть. Посмотрите на последний турнир, выигранный Джоковичем. Он сложно вытащил три матча. Это говорит о том, что соперники подбираются к нему всё ближе и такого отрыва от остальных уже нет. С Янником у Медведева были непростые последние матчи», — приводит слова Петровой RT.