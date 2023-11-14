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Руне: мы не можем говорить о том, как следовало поступить Циципасу

Руне: мы не можем говорить о том, как следовало поступить Циципасу
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Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал снятие шестой ракетки мира, греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со второго матча на Итоговом турнире АТР.

«Мы не знаем состояния Стефаноса, поэтому не можем говорить о том, как ему следовало поступить. Мы здесь, чтобы бороться и побеждать. Здесь, в топ-8, никто не сдаётся, и мы стараемся до последнего. Если бы мы мыслили рационально, то не были бы там, где находимся сегодня», — написал Руне в своих соцсетях.

Напомним, Циципас снялся с матча при счёте 2:1 в первом сете в пользу датского теннисиста Хольгера Руне. Зрители освистали греческого спортсмена, когда тот покидал корт. В следующем туре с Новаком Джоковичем вместо Циципаса сыграет поляк Хуберт Хуркач.

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