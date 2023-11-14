Руне: мы не можем говорить о том, как следовало поступить Циципасу

Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал снятие шестой ракетки мира, греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со второго матча на Итоговом турнире АТР.

«Мы не знаем состояния Стефаноса, поэтому не можем говорить о том, как ему следовало поступить. Мы здесь, чтобы бороться и побеждать. Здесь, в топ-8, никто не сдаётся, и мы стараемся до последнего. Если бы мы мыслили рационально, то не были бы там, где находимся сегодня», — написал Руне в своих соцсетях.

Напомним, Циципас снялся с матча при счёте 2:1 в первом сете в пользу датского теннисиста Хольгера Руне. Зрители освистали греческого спортсмена, когда тот покидал корт. В следующем туре с Новаком Джоковичем вместо Циципаса сыграет поляк Хуберт Хуркач.