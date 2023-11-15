Патрик Макинрой: Новак Джокович на вершине теннисного мира. Именно там, где и должен быть

Патрик Макинрой, брат семикратного победителя турниров «Большого шлема» американца Джона Макинроя, высоко оценил выступления сербского теннисиста Новака Джоковича, который гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам года.

«Новак, как всегда, на высоте. Он на вершине теннисного мира. Именно там, где и должен быть», — написал Макинрой на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 13 ноября Джоковичу вручили трофей первой ракетки мира по итогам сезона. Вручение кубка прошло в Турине (Италия), где в эти дни проходит Итоговый чемпионат ATP. Джокович уже в восьмой раз в карьере завершает сезон в качестве лучшего теннисиста в мире. Он добивался данного трофея в 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021 и 2023 годах.