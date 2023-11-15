Агасси — о менталитете Джоковича: он предпочитает хороший бой. Неважно, с кем будет битва

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси высказался о менталитете серба Новака Джоковича.

«Новак невероятный, интересный и, как и все мы, сложный человек. Но, знаете, в нём преобладают хорошие качества. Самобичевание — часть жизни любого спортсмена, мы все в какой-то степени замученные перфекционисты. У каждого есть свой метод, чтобы привести себя в наилучшую форму. Что касается Новака, учитывая его воспитание, среду, в которой он вырос, его жизнь, он предпочитает хороший бой. Иногда он борется сам с собой, иногда — с соперником, а иногда — с одним человеком на стадионе на 20 тыс. мест. Не имеет значения, с кем будет битва. В его желании активировать сторону воина есть нечто особенное.

Обычно, когда он проигрывает в двух сетах, публика думает, что вот-вот увидит что-то необычное. Когда он начинает проигрывать, зрители воодушевляются и ещё больше стараются подбадривать его соперника. Это работает для Джоковича наоборот. Он думает: «Теперь вы дали мне повод переключиться на другую передачу». Каждый из нас ищет источник второго дыхания, и Новак находит это в реакции зрителей.

Методы Джоковича не всегда могут показаться идеальными. Временами он выглядит взбешённым — он пытается найти способ проявить себя с лучшей стороны, и я хочу отдать ему должное за то, что он постоянно находит этот способ», — приводит слова Агасси Sportskeeda со ссылкой на шоу Пэта Макафи.