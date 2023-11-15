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Касаткина — об участии в выставочном турнире: чувствую себя гораздо лучше после отпуска

Касаткина — об участии в выставочном турнире: чувствую себя гораздо лучше после отпуска
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18-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на критику её участия в выставочных турнирах.

Российская спортсменка выступит на турнире, который пройдёт в Макао в начале декабря. Один из пользователей соцсетей поинтересовался: «Разве Касаткина не выпустила целое видео, в котором плакалась из-за тяжёлого календаря и путешествий?»

Касаткина ответила болельщику: «Я чувствую себя гораздо лучше после двух недель отпуска. Спасибо, что беспокоитесь обо мне».

Напомним, в октябре Касаткина призналась, что устала от постоянных перелётов от турнира к турниру, и назвала теннис худшим видом спорта с точки зрения жизненной логистики. Слова российской теннисистки вызвали бурную реакцию среди болельщиков и спортсменов.

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