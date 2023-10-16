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Дарья Касаткина — о теннисе: с точки зрения жизненной логистики хуже спорта в мире нет

Дарья Касаткина — о теннисе: с точки зрения жизненной логистики хуже спорта в мире нет
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Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что устала от постоянных перелётов от турнира к турниру.

«Я прилетела на «Мастерс», а они встречают только из одного аэропорта. Из другого не встречают. Поэтому я играла в Токио вчера вечером, но вечером улететь было невозможно. Поэтому мне нужно лететь на следующий день в 10 утра. А нужно мне прилететь раньше, потому что завтра уже играть… Честно говоря, я устала. Сама игра в теннис — это самое простое, чем мы занимаемся. Всё остальное — полная ерунда.

Я больше не могу путешествовать. Я не могу собирать свои вещи… эти самолёты, переезды… Когда ты не можешь общаться с людьми из разных стран, постоянно меняешь постель, постоянно пакуешь и распаковываешь чемоданы каждую неделю, я просто не могу больше этого делать. Моё тело просто говорит мне, чтобы я уже отвалила. Уже третий раз за полтора месяца у меня болит горло, и вообще моё состояние непонятно. С точки зрения жизненной логистики хуже спорта в мире нет. Это просто полный бред», — приводит слова Касаткиной The Tennis Letter.

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