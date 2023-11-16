Кафельников: не считаю Медведева фаворитом Итогового. Джокович и Синнер выглядят лучше

Бывший российский теннисист, олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников высказался о шансах третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева на победу в Итоговом турнире ATP.

«Если честно, совсем не ожидал, что Медведев выйдет в полуфинал Итогового так быстро. Вышел из группы — большой молодец! Дальше у него в соперниках будет либо Джокович, либо Синнер. Тут уже без разницы. На таком высоком уровне совершенно не имеет значения, кто попадёт друг на друга. С каждым из них Даниилу будет очень тяжело. Медведев — фаворит Итогового турнира в Турине? Я так не считаю. На мой взгляд, есть два фаворита на титул — это Джокович и Синнер. Они выглядят лучше сейчас», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.