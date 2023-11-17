Руне проиграл Синнеру и не смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP
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Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл представителя Дании Хольгера Руне в матче Итогового турнира ATP со счётом 6:2, 5:7, 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 час 30 минут. За это время Синнер сделал 11 подач навылет и реализовал три из десяти брейк-пойнтов. На счету датчанина 15 подач навылет, три двойных ошибки и один из пяти реализованных брейк-пойнта.
Таким образом, Руне не смог выйти в полуфинал Итогового турнира. Отметим, Синнер ранее досрочно гарантировал себе выход в полуфинал соревнований.
Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович.
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