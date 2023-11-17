Руне проиграл Синнеру и не смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл представителя Дании Хольгера Руне в матче Итогового турнира ATP со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 час 30 минут. За это время Синнер сделал 11 подач навылет и реализовал три из десяти брейк-пойнтов. На счету датчанина 15 подач навылет, три двойных ошибки и один из пяти реализованных брейк-пойнта.

Таким образом, Руне не смог выйти в полуфинал Итогового турнира. Отметим, Синнер ранее досрочно гарантировал себе выход в полуфинал соревнований.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович.