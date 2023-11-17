Новак Джокович вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Сербский теннисист Новак Джокович смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP.

Судьбу выхода серба в полуфинал турнира решил матч между итальянцем Янником Синнером и датчанином Хольгером Руне. Победу в этой встрече одержал Синнер и позволил Джоковичу выйти в полуфинал со второго места.

Напомним, на групповом этапе турнира Джокович обыграл Хольгера Руне и Хуберта Хуркача, а также допустил поражение в матче с Янником Синнером.

Напомним, ранее в полуфинал Итогового турнира вышел российский теннисист Даниил Медведев.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович.