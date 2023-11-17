Чесноков: Алькарасу нужно было обязательно выигрывать. А Медведев уже в полуфинале

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева в матче заключительного тура группового этапа Итогового чемпионата АТР с испанцем Карлосом Алькарасом (4:6, 4:6).

«Медведев уже вышел в полуфинал. Знаете, в чём разница между Медведевым и Алькарасом? То, что Алькарасу нужно было обязательно выиграть, чтобы пройти дальше. Я считаю, что показывать максимальный уровень, чтобы обыграть Алькараса — не стоило вообще.

Я не видел, чтобы Медведев выкладывался на чудовищном пределе. Медведеву сегодня не надо было выкладываться на сто процентов. Если бы я был тренером Медведева, то сказал бы, чтобы он попробовал какие-то удары, но самое главное, чтобы на полуфинал ты был свежий. Это главное, как мне кажется», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.