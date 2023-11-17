Бычкова не считает Медведева фаворитом Итогового чемпионата АТР

Российская теннисистка Екатерина Бычкова высказалась о поражении Даниила Медведева в матче группового этапа Итогового чемпионата АТР с испанцем Карлосом Алькарасом (4:6, 4:6), а также оценила шансы россиянина на победу в полуфинальной встрече турнира с представителем Италии Янником Синнером.

«Возможно, Медведев не сильно старался. Особенно в концовке матча. Борьбы от него не было. Возможно, экономит силы. Выглядело это так.

Как оцениваю шансы Медведева в матче с Синнером? Синнер показывает отличную игру и характер на этом турнире. Его ещё и публика поддерживает. Он же играет дома. Я бы оценила шансы – 50/50.

Кто главный фаворит турнира? Сейчас сложно сказать. По результату – Синнер. По стратегии – Джокович. У него опыта больше. Но взять титул может каждый из четверых», — приводит слова Бычковой «Спорт день за днём».