Кирьос предложил Андрею Рублёву стать его ментальным коучем. Это вызвало у Роддика смех

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос, который на Итоговом чемпионате ATP – 2023 работает экспертом Tennis Channel, предложил помощь олимпийскому чемпиону 2020 года в миксте, пятой ракетке мира, россиянину Андрею Рублёву после его нервного и неудачного выступления на Итоговом чемпионате ATP — 2023 в Турине (Италия).

«Физически и в том, что касается тенниса, он очень хорош, но я думаю, что ему нужно улучшить свой эмоциональный контроль на корте, чтобы не быть таким злым и взбешённым. Думаю, я мог бы помочь ему в этом. Предлагаю [Андрею] стать его ментальным коучем», — сказал Кирьос в эфире Tennis Channel.

Стоит отметить, что данное предложение вызвало смех у его коллег по студии: чемпиона US Open – 2003, бывшей первой ракетки мира Энди Роддика и четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Джима Курье.