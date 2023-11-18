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Янник Синнер стал первым за 20 лет финалистом домашнего Итогового турнира АТР

Янник Синнер стал первым за 20 лет финалистом домашнего Итогового турнира АТР
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Итальянский теннисист Янник Синнер стал первым участником Итогового турнира АТР за 20 лет, которому удалось выйти в финал в родной стране. В 2003 году подобного успеха добился американец Андре Агасси.

Напомним, в полуфинале Итогового турнира АТР 2023 года, который проходит в Турине (Италия), Синнер нанёс поражение третьей ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.

Напомним, Синнер на Итоговом турнире АТР выиграл все матчи в Зелёной группе, Медведев занял второе место в Красной группе, накануне проиграв испанцу Карлосу Алькарасу.

В финале Итогового турнира АТР 2023 года Синнер сыграет с победителем полуфинального матча между Алькарасом и первой ракеткой мира представителем Сербии Новаком Джоковичем.

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