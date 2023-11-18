Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор полуфинального матча Итогового турнира ATP Медведев — Синнер

Видеообзор полуфинального матча Итогового турнира ATP Медведев — Синнер
Комментарии

Сегодня, 18 ноября, состоялся первый полуфинальный матч Итогового турнира ATP между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером.

Встреча, продлившаяся 2 часа 29 минут, завершилась победой Синнера со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.

Медведев 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не использовал ни одну из двух возможностей взять подачу соперника. Синнер выполнил 10 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал три из семи брейк-пойнтов.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

В финале Итогового турнира ATP Синнер сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Материалы по теме
Медведев проиграл Синнеру и не сумел выйти в финал Итогового турнира АТР
Материалы по теме
Медведев не смог выйти в финал Итогового. Даниил вызывал врача, швырял ракетку и проиграл
Медведев не смог выйти в финал Итогового. Даниил вызывал врача, швырял ракетку и проиграл
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android