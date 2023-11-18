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«Болельщики дали мне столько энергии». Синнер — о победе над Медведевым

«Болельщики дали мне столько энергии». Синнер — о победе над Медведевым
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22-летний итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Итогового чемпионата АТР, который проходит в Турине (Италия), со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.

«Это привилегия – ощущать такое давление трибун. Болельщики дали мне столько энергии. Это невероятное чувство, потому что это был действительно тяжёлый матч. Я рад выйти в финал.

Я чувствовал, что Медведев играет более агрессивно, особенно в первом сете. Каким-то образом я сделал брейк и с этого момента почувствовал себя лучше. Второй сет был очень напряжённым, но затем он провёл очень хороший тай-брейк. В третьем сете я просто старался оставаться немного более агрессивным, немного изменил свою игру», — приводит слова Синнера Daily Mail.

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