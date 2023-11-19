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Итоговый чемпионат АТР: Джокович выиграл первый сет в полуфинале с Алькарасом

Итоговый чемпионат АТР: Джокович выиграл первый сет в полуфинале с Алькарасом
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Сербский теннисист Новак Джокович выиграл первый сет в полуфинале Итогового чемпионата АТР с испанцем Карлосом Алькарасом со счётом 6:3. Теннисисты провели на корте 46 минут.

Джокович один раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал один из двух брейк-пойнтов. Алькарас восемь раз подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и не использовал две возможности взять подачу соперника.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Карлос Алькарас в полуфинале Итогового чемпионата АТР.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
18 ноября 2023, суббота. 23:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		1
6 		3
         
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Победитель этого матча за титул Итогового чемпионата АТР сыграет с итальянцем Янником Синнером, которые ранее в полуфинале нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву со счётом 6:, 6:7 (4:7), 6:1.

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